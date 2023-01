"Mijn hart bloedt": Hilde Crevits over verdwijnen regionaal ochtendblok Radio 2

De VRT stopt met aparte ochtendshows voor elke provincie op Radio 2. In de plaats is er nu een nieuw 'nationaal' programma met Peter Van de Veire, die daarmee zijn radiocomeback maakt. En dat leidde al tot heel wat protest. Nu laat ook Hilde Crevits uit Torhout haar stem horen. "Telkens was Radio 2 er 's morgens opnieuw met interessante informatie over onze gemeente en onze provincie. Met daarbovenop weerpraatjes, humor, sport en nog zoveel meer. Vandaag is een tijdperk van ‘Start je Dag’ afgesloten. Als schepen, als parlementslid en als minister was ik vaak in de studio in Kortrijk, maar ik ontmoette de reporters ook op het veld. Het regionale nieuws verdwijnt wel niet en de middaguitzending blijft, maar het zal altijd anders zijn. Dank aan de vele mensen die dag in en dag uit voor al dat ochtendlijk luisterplezier hebben gezorgd."

