Milde straf voor dodelijk ongeval aan school

Een 58-jarige Nederlandse vrachtwagenchauffeur is door de Brugse politierechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden met uitstel voor een dodelijk ongeval aan een school in Brugge.

De beklaagde kreeg ook een maand rijverbod en een boete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. Cornelis v.H. had niet gezien hoe een zesjarige jongen met zijn fiets overstak op het zebrapad.

Het tragische ongeval gebeurde op 22 februari op de Gistelse Steenweg in Sint-Andries Brugge. Een Nederlandse trucker stond te wachten voor het zebrapad ter hoogte van de basisschool van het Sint-Lodewijkscollege. Toen de vrachtwagen vertrok, kwam het tot een aanrijding met een fietsende jongen. Het slachtoffer bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de burgerlijke partijen bestaat er geen twijfel over de aansprakelijkheid van de vrachtwagenbestuurder. "Het ongeval is te wijten aan een moment van onvoorzichtigheid. Volgens getuigen is de vrachtwagen te vroeg terug vertrokken. Hij dacht wellicht dat iedereen al was overgestoken", aldus meester Dirk De fauw. De verdediging vroeg tevergeefs om de vrijspraak.