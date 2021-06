Milde straf voor sjoemelende ex-advocate

Ze werd onder meer vervolgd voor valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en afpersing. In totaal maakte ze verschillende cliënten 270.000 afhandig. De vrouw, die indertijd lid was van de balie van Veurne, trad op als curator, schuldbemiddelaar en voorlopige bewindvoerder. Maar veel van dat geld gebruikte ze voor privé-doeleinden. Het Openbaar Ministerie had vier jaar celstraf geëist. Maar ze krijgt dus een werkstraf en een boete van 4.000 euro. Ze moet wel nog enkele slachtoffers vergoeden voor de geleden schade. Mogelijk gaat het parket in beroep tegen het vonnis.