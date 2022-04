Milieuvriendelijke herdenkingskransen voor gesneuvelden WOI

Op die manier is de symboliek meteen verweven in het voorwerp. De bezoeker die zo’n krans koopt, krijgt een biologisch afbreekbaar kaartje mee om daarop een boodschap te schrijven.

"Jongeren zullen de gesneuvelden niet vergeten"

De herdenkingskrans is een voorbeeld van duurzaam herdenken. Geert Bekaert, directeur van CWGC in Centraal- en Zuid-Europa legt uit: “Het is een milieuvriendelijke optie, want ze wordt lokaal gemaakt en is honderd procent biologisch afbreekbaar. Wanneer we ze na een tijdje van de begraafplaats moeten verwijderen, gaat ze naar onze eigen compostboerderij net buiten Ieper, en voedt later opnieuw de bloemenborders op onze begraafplaatsen.”

De opbrengsten van de verkoop gaan naar de CWGC Foundation. Met educatieve projecten zorgen ze ervoor dat jongeren de gesneuvelden tijdens de wereldoorlogen niet zullen vergeten. “Nadat de krans terug één wordt met de bodem, blijft er onder de vorm van educatieve projecten een langdurend effect,” vertelt Geert Bekaert.