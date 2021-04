Militaire hulde voor 100-jarige Pieter Coussaert

Pieter Coussaert uit Nieuwpoort werd op donderdag 1 april, dag op dag een eeuw geleden, geboren. Vandaag is hij de oudste Belgische overlevende die op 6 juni 1944 aanwezig was toen de geallieerden landden in Normandië.

Samen met de 75e verjaardag van de Marine wordt het eeuwfeest uitgebreid gevierd met een bezoek van Admiraal Jan De Beurme, baas van de Marine, aan Pieter Coussaert in het woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort én een helikopterovervlucht.

Royal Navy Section Belge

Tijdens de Tweede Wereldoorlog trok Pieter Coussaert onvoorzien naar Groot-Brittannië. Het vissersschip waar hij als matroos op werkte werd door de Engelsen in beslag genomen en vervolgens als patrouillevaartuig ingezet. Daarna werd hij bij de Royal Navy Section Belge in 1941 ingelijfd.

invasie in Normandië

Vandaag is Pieter één van de twee nog levende Belgische overlevenden die op 6 juni 1944 de invasie in Normandië heeft meegemaakt. Hij diende toen als kanonnier aan boord van de HMS Buttercup, het schip dat gedurende maanden de veilige overtocht van goederen richting Normandië beveiligde. Voor zijn bijzondere verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog onderscheidden verschillende naties de heer Pieter Coussaert met niet minder dan 13 militaire eretekens.

Zeemacht

Het is vanuit deze Royal Navy Section Belge dat op 1 februari 1946 de Zeemacht voortkwam. De Marine kijkt vandaag met veel respect terug op de heldendaden die mannen zoals Pieter Coussaert destijds leverden en is erkentelijk voor de geleverde offers. Wanneer de Marine in 2021 haar 75ste verjaardag kan vieren, is dit enkel en alleen te danken aan dergelijke voorvechters.

Verjaardag in tijden van corona

Gino, de zoon van Pieter en de Marine hadden de verjaardag liever grootser gezien met een optreden van het Koninklijke Muziekkapel van de Marine in het rusthuis in Nieuwpoort, maar door de coronamaatregelen kon deze wens niet doorgaan. In de plaats kwam de Admiraal persoonlijk langs en werd er een filmpje met een speciale happy birthday versie door de muziekkapel op groot scherm getoond.

Als moment suprême vloog een militaire helikopter tweemaal als eerbetoon aan een van onze laatste helden over Nieuwpoort.