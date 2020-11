Militairen springen bij in zwaar getroffen rusthuis in Middelkerke

Waar het rusthuis tijdens de eerste golf relatief gespaard bleef, is het nu alle hens aan dek in De Ril. Een volledige ruimte én de cafetaria dienen nu om de coronapatiënten te behandelen. "Het enige positieve nieuws is dat het aantal besmettingen de voorbije dagen niet is toegenomen", zegt schepen van Sociale Zaken Dirk Gilliaert (CD&V) in de krant.

Het woonzorgcentrum telt 27 besmette bewoners, van wie er drie in het ziekenhuis zijn opgenomen. Veertien bewoners lieten het leven als gevolg van een besmetting. Twintig personeelsleden raakten besmet en negen medewerkers zitten in quarantaine. Dat maakt het niet eenvoudig om de toestand onder controle te houden.

Behalve studenten uit de opleidingen zorg en verpleging steken ook drie militairen een handje toe. "Zij verlichten zo de werkdruk voor het verzorgend personeel. Ik kan echt niet genoeg zeggen hoe dankbaar ik mijn medewerkers en de mensen die bijspringen ben voor hun fantastische werk", zegt Gilliaert, die hoopt dat er vanaf donderdag opnieuw bezoek zal mogelijk zijn in het rusthuis.