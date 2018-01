Vijf mannen die drugs dealden krijgen van de rechter in Kortrijk celstraffen tot 2 jaar. De vijf verkochten maar liefst meer dan 100 kilo cannabis in een half jaar tijd.

Per veroordeelde verklaart de rechter ook 30.000 euro verbeurd. Volgens het openbaar ministerie ligt de geschatte winst met ruim 1 miljoen euro trouwens veel hoger. Ze moeten alle vijf ook een boete van 6000 euro betalen. Volgens de rechter is het dealen bewezen, maar is het onvoldoende duidelijk of de vijf binnen een criminele organisatie werkten. Ze moeten elk ook een boete van 6000 euro betalen. De mannen bestelden hun drugs per e-mail via een Nederlands netwerk.