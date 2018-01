Miljoen gezinnen krijgen stroom van windmolens op zee

Dit jaar wordt normaal de kaap van een miljoen huishoudens gehaald, zo voorspelt het Belgian Offshore Platform. Volgens de cijfers van het Belgian Offshore Platform, de spreekbuis van de sector, werd door de vier windparken in de Belgische Noordzee het voorbije jaar 2.867 gigawattuur elektriciteit geproduceerd. In de tweede jaarhelft van 2018 zal Rentel, het vijfde windpark op zee, normaal ook beginnen stroom produceren. Daardoor verwacht de sector dat de productie dit jaar zal oplopen tot 3.600 gigawattuur, of het equivalent van het stroomverbruik van een miljoen gezinnen.