Miljoenen kilo's zand moeten worden weggeschept

Tot zeven miljoen kilo zand heeft de noordwester aan land gebracht. En dat betekent zand scheppen voor de gemeentearbeiders om dijken en wegen weer berijdbaar te maken. De kusttram raakt er weeral door, maar het is een zware klus. Ook enkele jachten in de havens hebben heel wat zand gevangen. Bart Tommelein, burgemeester Oostende: “Een ruwe berekening loopt al direct op tot miljoenen kilo's zand die op de wegen zijn terecht gekomen. Vooral tussen Oostende en Middelkerke. Zand en strand beschermen ons tegen stormen, maar dergelijke omstandigheden, ik heb dat in mijn leven nog nooit meegemaakt. Het werd hier één grote zandbak.”

De kosten zijn grotendeels voor het Vlaams Gewest. En ook De Lijn staat in voor het ruimen van hun trajecten. Tommelein pleit intussen voor nieuwe zandvangers om de kosten toch wat in te perken.

Foto's Eddy Van Haudt en Stefaan Kerger