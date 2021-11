Miljoenenverlies bij Lago, springen gemeenten bij?

Het zijn beroerde tijden voor zwembaduitbater Lago. Hun drie zwembaden in West-Vlaanderen zitten in de rode cijfers door de coronacrisis.

De baden waren een half jaar gesloten. Dat betekent dat alle inkomsten uit school- en particulier zwemmen, en duik – en fitness trainingen wegvielen. En ook na de heropening liep het nog niet meteen storm om een bezoek aan een zwembad te brengen.

Bij zowel Brugge, Zwevegem en Kortrijk is er sprake van één miljoen euro verlies. De uitbating van de zwembaden gebeurt om basis van een publiek private samenwerking tussen de lokale overheden en Lago. Om de put te dempen rekent Lago dan ook op een éénmalige coronasteun van de partners. Dat betekent dat de verschillende gemeentebesturen en in het geval van het Brugse zwembad ook de provincie die deel uitmaakt van de privaat-publieke samenwerking over de brug moeten komen. Dieter Tilleman, algemeen directeur Lago: "Dat loopt niet van een leien dakje in die zin dat het om omvangrijke bedragen gaat waar er natuurlijk lang en uitgebreid over gesproken wordt. Maar het loopt wel goed in die zin dat het goede samenwerkingen zijn tussen trouwe partners."

De Lagodirectie wijst er op dat winst ook gedeeld worden tussen de partners. Momenteel is er overleg tussen alle partijen. Tegen half december zou er een oplossing uit de bus komen.