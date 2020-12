Minder aanvoer in Vlaamse Visveiling in 2020

Terwijl er in de vismijn van Oostende zowat 5,5 ton vis werd verhandeld (+10,4%) ging de aanvoer er in Zeebrugge met 14% op achteruit. Oostende was het afgelopen jaar goed voor 44% van de totale visaanvoer. Zeebrugge verloor een marktaandeel van zes procent, maar is op jaarbasis nog altijd goed voor 7,1 ton vis.

De omzet daalde met een kleine vier procent en strandde op 55,5 miljoen euro. De gemiddelde visprijs daalde weliswaar niet en steeg lichtjes van 4,33 naar 4,38 euro per kilogram.

Corona en brexit

Onze vissers kenden in 2020 een goede start, tot corona voor een abrupt einde zorgde. In 2021 komen twee nieuwe schepen in de vaart, maar de brexitdeal zorgt toch vooral voor veel vraagtekens. Normaal gezien wordt de vis vanuit Milford Haven naar ons land getransporteerd, maar daar moeten nu andere wegen voor worden gezocht. En dan is er nog de weegplicht in Denemarken, waar een Europese oplossing voor moet komen.