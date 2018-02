Minder bezoekers dan verwacht voor expo "Het Vlot"

Toerisme Oostende mikte op 70.000 tot 80.000 bezoekers, maar dat is veel te hoog gegrepen. De expo loopt nog tot half april en de stad hoopt dat er de komende weken nog heel wat mensen komen kijken.

"Het Vlot" met curator Jan Fabre brengt kunst in MuZEE en op verschillende plaatsen in de stad. Het is de opvolger van de expo "De Zee" van Jan Hoet. De stad wil verder inzetten op cultuur en over drie jaar een nieuwe grote internationale tentoonstelling organiseren, maar het moet anders. Ook bij kunsttentoonstellingen wil de stad meer inzetten op beleving.