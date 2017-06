Minder bordelen in West-Vlaamse straatbeeld

Prostitutie verdwijnt uit het straatbeeld in West-Vlaanderen. Dat is de conclusie van Krant van West-Vlaanderen, dat morgen uitpakt met een extra bijlage.

De buurten zijn gekend: op het Hazegras in Oostende bijvoorbeeld, of het centrum van Wevelgem. Maar de klassieke bar verdwijnt ook daar van het toneel. Wevelgem wil met een speciaal reglement vermijden dat er bars bijkomen. De afdeling mensenhandel van het parket van West-Vlaanderen controleert de bars in onze provincie ook veel meer dan vroeger.

Mensenhandel

"Voor ons ligt de focus op de mensenhandel, op de uitbuiting binnen de prostitutie", zegt Frank Demeester van het parket van West-Vlaanderen. "Het is daar dus dat we daar controles houden om ervoor te zorgen dat daar zeker geen abnormaliteiten gebeuren in het kader van mensenhandel". De controles hebben effect: uitbaters ondervinden dat ze maar beter binnen de lijntjes kleuren. Maar als de prostitutie uit de straat verdwijnt, verhuist ze gewoon naar het internet. Dat lijkt een anonieme speeltuin voor mensenhandelaars, het gerecht moet dus anders gaan werken.

