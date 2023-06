Minder chemische stoffen in Bollaertbeek

In de Bollaertbeek in de Westhoek zijn afgelopen jaar de helft minder chemische stoffen gevonden in vergelijking met drie jaar geleden. Dat heeft alles te maken met het project Water-land-Schap.

Verschillende partners werken hierbij samen om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo doen dat door bufferstroken aan te leggen en erosiedammen te bouwen. Twee naburige landbouwers in Heuvelland bouwden onder meer deze houthakseldam. Wim Vanpeperstraete, landbouwer: "Het is goed voor ons om de grond op zijn plaats te houden. Die grond hebben wij broodnodig om onze stiel uit te voeren. Anderzijds ook om te verhinderen dat bij overstromingen water bij particulieren zou binnenstromen."

Elie Verfaillie, landbouwer: "Er mogen producten gebruikt worden maar het is niet de bedoeling dat ze in de gracht terechtkomen. Daarom is er een houthakseldam in combinatie met onze grasbufferstrook die dat tegenhoudt. Gewasbeschermingsstoffen zijn sowieso schadelijk maar zolang ze op het veld blijven is dat geen probleem. Ze mogen niet in het water terechtkomen."

Nog vier dammen in de maak

De afgelopen drie jaar zijn er vier zulke dammen aangelegd en er zijn er nog vier in de maak. Er zijn ook bufferstroken aangelegd, 10 kilometer in totaal. Dat moet de kwaliteit van het water dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater verbeteren. Kathleen De Schepper, De Watergroep: "Dat merken we vooral in de Bollaertbeek, wat een invloed heeft op ons waterproductiecentrum in Zillebeke. Als we kijken naar de totaliteit van gewasbeschermingsmiddelen, zien we dat dat de helft is van drie jaar geleden. Vorig jaar hebben we in Zillebeke de waterproductie geen enkele keer moeten stilleggen omwille van kwaliteitsredenen."

De resultaten in de Kleine Kemmelbeek zijn een stuk minder. Recent werden daar nog hoge concentraties gemeten. Daarom is het belangrijk om landbouwers te sensibiliseren en informeren. Lieve D'Haene, schepen van landbouw en waterlopen Heuvelland: "De erosieproblematiek in Heuvelland is vrij heftig dus proberen we daar iets aan te doen in samenwerking met verschillende partners, waaronder Inagro, proberen we de erosie aan te pakken."

Het project is bijzonder en werkt, net omdat heel veel verschillende partners, waaronder 70 landbouwers, hier succesvol samenwerken.