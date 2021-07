Minder criminaliteit in Oostende dankzij corona

De invloed van de corona­crisis is duidelijk voelbaar in de criminaliteitcijfers van 2020 in Oostende. Zo zijn er opvallend minder inbreuken op de parkeerwetgeving, liggen de cijfers in verband met wildplassen en verdovende middelen lager, en zijn er ook minder zakkenrollers en winkeldieven betrapt.

Diefstal en woninginbraak

De cijfers voor woninginbraak kennen dan weer stijging van 33% op 5 jaar tijd en ook de cijfers voor diefstal uit garages stijgen. De cijfers voor fietsdiefstal dalen in 2020, maar de diefstal van elektrische fietsen neemt toe. Stad Oostende zet daarom meer in op preventie. Zo kan iedereen gratis vakantietoezicht aanvragen en kunnen alle Oostendenaars een beroep doen op de diefstalpreventie-adviseur.

Geen overtredingen van honden op het strand

De handhavingscijfers rond hondenpoep, afvalkorven, huisvuil en honden op het strand liggen lager in 2020, wellicht omwille van de coronacrisis. Er werd in 2020 bijvoorbeeld geen enkele overtreding van honden op het strand vastgesteld. De zones waar honden mogen loslopen zijn in 2019 uitgebreid. Daarnaast zijn de uren, zones en locaties waar honden wel en niet los mogen lopen ruim bekendgemaakt en staan ook duidelijk gesignaleerd. De maatregelen werpen duidelijk hun vruchten af.