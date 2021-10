Minder dan 2.000 stemmers: digitaal referendum Kortrijk niet bindend

Maar de kaap van minstens 2.000 stemmers, om het referendum bindend te maken, is niet gehaald. “Participatie en inspraak organiseren is experimenteren,” klinkt het. “Dat hebben we nu al twee keer als enige stad in Vlaanderen gedaan met een digitaal referendum. De vorige keer met een zwaar inhoudelijk thema en veel stemmers, nu met een licht inhoudelijk thema en te weinig stemmers. Er zijn vele vormen van participatie en we blijven evalueren.”

Bij het begin van de legislatuur beloofde Kortrijk elk jaar zo’n digitaal referendum. Bij de eerste bevraging spraken bijna 10.000 mensen zich uit, de meerderheid was tégen de uitbreiding van het aantal autoloze zondagen.

