Minder dan 400 personen in ziekenhuis

Tussen 16 en 22 juni werden er dagelijks gemiddeld 358 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling met 41 procent op weekbasis. In totaal raakten al 1.082.476 mensen besmet met het virus sinds de start van de pandemie.

In enkele tientallen gemeenten, verspreid over het hele land, zijn de afgelopen twee weken geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld. In de provincie Luxemburg gaat het om zowat de helft van de gemeenten.

Bij ons zijn vijf gemeenten coronavrij, terwijl nog verschillende andere met slechts één geval dicht in de buurt komen. De grotere concentraties vinden we in de West-Vlaamse steden: Kortrijk, Brugge en Oostende.