Minder doden en gewonden op onze wegen

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute, waren er 7 verkeersdoden minder in West-Vlaanderen in de eerste 6 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal letselongevallen daalde met 6,4%. De provincie volgt daarmee de nationale dalende trend. Het aantal doden op onze wegen is nationaal immers gevoelig gedaald in de eerste 6 maanden van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode in 2016: - 13%. Het aantal letselongevallen daalde ook, maar minder sterk : - 2,9%. Daling aantal verkeersdoden in West-Vlaanderen In de eerste 6 maanden van het jaar zijn op de West-Vlaamse wegen 7 doden minder gevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. (van 34 naar 27). Het aantal letselongevallen daalde fors met 6,4% (van 2311 ongevallen naar 2163). Deze cijfers volgen de trend die we zagen bij de cijfers van heel 2016. Natuurlijk moeten deze cijfers met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden aangezien het over cijfers gaat van de eerste 6 maanden van het jaar.