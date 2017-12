Er zijn in de eerste 9 maanden van dit jaar 19 verkeersdoden minder gevallen in West-Vlaanderen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsbarometer van Vias institute.

In de eerste 9 maanden van het jaar vielen er op de West-Vlaamse wegen 36 doden. Vorig jaren waren er dat in dezelfde periode 55. Nooit eerder vielen er minder verkeersdoden in de provincie.

Het aantal letselongevallen daalde met 8%, van 3688 ongevallen naar 3389.