Minder drugsfeiten in Brugs station: "komt door minder politie"

Met 33 pv’s voor drugsfeiten bij het station is Brugge koploper in West-Vlaanderen, moet blijken uit de cijfers, maar de cijfers liggen een pak lager dan in 2016: dat was met honderd feiten toen een recordjaar. “Eén van de redenen hiervoor is het verdwijnen van de vaste post van de spoorwegpolitie in Brugge in 2016,” zegt N-VA kamerlid Maaike De Vreese uit Brugge. “We zien sindsdien een sterke daling van het aantal geregistreerde drugsfeiten in en rond het station van Brugge. Dat komt vermoedelijk omdat er minder blauw aanwezig is in het station en er dus minder controle is.

Weer volwaardige dienst?

“Naast Brugge, heeft het Kortrijkse station ook te kampen met hoge cijfers wat betreft drugsfeiten. In totaal werden er in 2020 115 gevallen geregistreerd in West-Vlaanderen.”

De Vreese pleit voor een volwaardige politiedienst bij de spoorwegpolitie in Brugge. “Minister Verlinden gaf vorig jaar aan dat de post in Brugge in de toekomst alleen maar zal bestaan uit een interventiedienst van 12 mensen die op noodoproepen moet reageren. Dat is onvoldoende."