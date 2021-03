Minder druk op treinen naar zee

Het is voorlopig iets minder druk dan gisteren op de treinen richting kust. Dat meldt de NMBS. Intussen is er ook meer en meer draagvlak voor een reservatiesysteem voor treinen.

Alleen in de stations van Brussel en Gent-Sint Pieters moesten dagjestoeristen aanschuiven om de trein naar zee te nemen. Gisteren spoorden ruim 9.000 mensen met de trein naar Oostende, vandaag zijn dat er 30 procent minder.

NMBS staat klaar om in te grijpen

Omwille van de grote drukte in stations en op de treinen raadde de NMBS haar reizigers gisteren nog af om met de trein naar de kust te reizen. Een overrompeling is het voorlopig niet. 'Er zijn nog geen overbezette treinen en het noodplan is nog niet geactiveerd. Als het toch drukker wordt, staan we klaar om de drukte te spreiden en te kanaliseren', aldus woordvoerder Bart Crols.

Reservatiesysteem

Intussen is er ook meer draagvlak voor een reservatiesysteem voor treinen. De burgemeester van Oostende, Bart Tommelein, is daar al langer voorstander van, ook provinciegouverneur Carl Decaluwé en viroloog Marc Van Ranst zijn gewonnen voor het idee. Vandaag is het trouwens de laatste dag waarop het gratis treinticket van de NMBS geldig is.