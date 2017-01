Volgens weerman David Dehenauw worden waterstanden rond 5m60 verwacht. De tendens is dus dalend voor vanmiddag, maar stijgend voor de nacht. In Oostende blijven de loodsdiensten intussen aan de kant, de parking aan de Visserskaai is afgesloten. Ook in Nieuwpoort was het uitkijken in de buurt van de Kaai. Maar vannacht stond het water nog één meter onder de boordstenen.