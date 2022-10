Minder huizen verkocht, wel hogere prijzen

Ondanks woelige tijden houdt de vastgoedmarkt voorlopig goed stand. In het derde trimester daalde de vastgoedactiviteit in onze provincie lichtjes met 3,5%.

In heel het land is dat zelfs maar 1,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2021. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

De prijs van een huis in onze provincie zat in de eerste 9 maanden van het jaar in de lift: 312.064 euro of +6,2% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2021. De prijs van een appartement daalde bij ons, in tegenstelling tot heel Vlaanderen, lichtjes: -1,8% naar 284.346 euro. Vooral de nieuwbouwappartementen aan zee zijn in prijs gezakt, met zo'n 5.000 euro, van 289.000 naar 284.000. Dat komt omdat een verblijf aan de kust eerder een luxeproduct is. Door onder andere de energiecrisis stellen mensen de aankoop uit, waardoor de vraag en de prijs dalen. (lees verder onder de tabel)

Opvallend: het percentage kopers dat 30 jaar of jonger was, nam dit jaar toe in vergelijking met 2021.