Minder inbraken in Brugge, wel meer drugs en cybercriminaliteit

​Met uitzondering van de twee coronajaren blijven de criminaliteitscijfers in Brugge dalen. Zo waren er in 2022 minder inbraken en fietsdiefstallen. Wel is er een opmars van internetfraude en drugsbezit.

In 2020 en 2021 nam het aantal registraties van criminaliteit toe. Een stijging die te wijten is aan het niet-naleven van de coronamaatregelen.

Vorig jaar zakte het algemene misdrijfcijfer terug onder dat van 2019, met een kleine 1000 feiten minder. "Die dalende trend is - met uitzondering van 2020 en 2021 - al tien jaar aan de gang en lijkt min of meer te stabiliseren", klinkt het.

Meer drugsfeiten

“Er waren vorig jaar minder inbraken dan in 2019 (voor corona), minder fietsdiefstallen, minder vandalisme en we zagen – na de toename tijdens de coronacrisis – ook weer minder interfamiliaal geweld", zegt burgemeester van Brugge Dirk De fauw. Toch blijft geweld binnen de relatie ook in 2022 de bovenhand nemen. Fysiek en psychisch geweld komen meer voor dan economisch en seksueel geweld.

Ook het aantal gauwdiefstallen zakte naar een historisch laagtepunt.

Politie Brugge deed wel meer vaststellingen van drugsbezit. Drugsbezit sprong al in het oog tijdens de twee coronajaren. Er werd meer volk gespot in parken en op pleinen, waardoor het bezit en gebruik van drugs meer opviel. Het aantal drugsdelicten blijft vorig jaar steken op 707 feiten.

Cybercriminaliteit

"Opvallende stijger blijft de zogenoemde ICT-criminaliteit. Bruggelingen dienden vorig jaar meer klacht in van allerlei vormen van cybercrime." Ook dat heeft volgens politie Brugge te maken met corona. "Toen ook de winkels de deuren moesten sluiten, begonnen meer mensen online te shoppen. Meer volk op het internet en dus ook meer kansen voor cybercriminelen om hen in de val te lokken."

Allerlei fenomenen steken de kop op: phishing, skimming, betaalkaartfraude... "Politie Brugge nam intussen meer mensen aan die aan de slag gingen in de lokale computer crime unit, kortweg LCCU”, zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

Transmigratie

Ook is er een daling op het aantal migranten dat de oversteek waagt vanuit Zeebrugge naar het Verenigd Koninkrijk. Burgemeester Dirk De fauw: “Het is de strengere aanpak in Zeebrugge die ervoor zorgde dat transmigranten de overtocht via Nederland en Frankrijk proberen te maken. Het probleem is dus ‘opgeschoven’. De uiterst gevaarlijke overtocht gebeurt nu met zogenaamde ‘small boats’", zegt burgemeester De fauw.