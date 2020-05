Acht mensen zijn in het eerste trimester van dit jaar in West-Vlaanderen overleden in het verkeer.

Dat is één slachtoffer minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Er waren ook minder ongevallen met gewonden. Mogelijk speelt de lockdown hier een rol. Hulpverleningszone Fluvia, in Zuid-West-Vlaanderen, had de voorbije maanden trouwens heel wat minder interventies.