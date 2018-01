Minder inwoners in arrondissement Ieper

Nu telt het arrondissement 106.230 inwoners. Tegenover 2012 is dat een kleine terugval met 0,2%. Toen woonden in de Ieperse regio 106.415 mensen. Daarmee volgt het arrondissement Ieper de West-Vlaamse en ook Vlaamse trend niet. De voorbije 5 jaar steeg het aantal West-Vlamingen met 1,4%. In heel Vlaanderen was er een stijging met 2,5 %.

Verklaring

In het arrondissement Ieper waren er in 2017 net iets meer overlijdens dan geboorten en was er meer uitwijking dan inwijking.

1,1% van de bevolking in de regio (cijfers eind 2015) heeft een niet Europese nationaliteit, 2,8% hebben een Europese nationaliteit, maar zijn geen Belg. De Fransen zijn, na de Belgen, de sterkst vertegenwoordigde groep buitenlandse inwoners (1.655), gevolgd door de Polen (417), de Nederlanders (206), Roemenen (174) en Britten (124).

Het arrondissement Ieper bestaat uit Ieper, Poperinge, Heuvelland, Mesen, Vleteren, Langemark-Poelkapelle en Wervik.