Minder jaar voor Zeebrugse haven

Die viel terug van 2,7 miljoen ton in 2016 tot iets meer dan een miljoen ton in 2017. Dat heeft vooral te maken met de hoge prijzen in Japan en Korea. Ook vaste bulk daalde, door de afwerking van de A11-snelweg.

Ook recordcijfers

Met 143 cruises en bijna 800.000 passagiers zit de haven op een ongekende hoogte. Er werden ook 2,83 miljoen wagens verhandeld, en ook dat is een nieuw record voor de grootste autohaven van Europa. Maar het opvallendste is de aanzwelling van de containerverhandeling, met een stijging van 6,5 procent tot 15,4 miljoen ton. Er werden zelfs 8,7 procent meer containers verhandeld. Het aantal havenarbeiders nam ook toe, met bijna 100 eenheden, tot 1.798 arbeiders. Ook dat was nooit hoger, en is vooral te danken aan de arbeidsintensieve wagenverhandeling.

Het havenbestuur hoopt voor dit jaar vooral dat er een beslissing wordt genomen over de tweede zeesluis en wil ook een goede spoor- en binnenvaartverbinding naar het hinterland.