Minder leegstand in Ieper

In Ieper is de leegstand van winkelpanden fors gedaald. Volgens de jongste tellingen bedraagt de leegstand in het centrum van de stad nog slechts 2,93%. In 2013 was dat nog 6,03%. Met minder dan 3 procent is de winkelleegstand één van de laagste in West-Vlaanderen.

Ieper slaagt er in om nieuwe handelaars aan te trekken. Dat blijkt uit de jongste cijfers van de leegstand. In 2013 was er nog meer dan 6% leegstand, nu is dat gedaald tot minder dan 3%. Ter vergelijking: België zit momenteel met een winkelleegstand van 9,6%, in West-Vlaanderen is dit 7,7%. Schepen van lokale economie Katrien Desomer (foto) is dan ook fier op deze cijfers. Binnenkort openen in Ieper nog eens 19 nieuwe zaken de deuren, o.a. horecazaken, kledingwinkels, een lingeriezaak en een schoenenwinkel.

Ieper is de voorbije decennia een toeristische stad geworden. Vooral dankzij de aandacht voor de Eerste Wereldoorlog, die nog is toegenomen, sinds 2014. Dat is één van de redenen waarom de stad starters aantrok. Anderzijds deed het stadsbestuur ook enkele gerichte acties om de leegstand tegen te gaan. Zo was er het project Pop Up Art, waarbij lege winkelpanden als tentoonstellingsruimtes dienden voor Ieperse kunstenaars. Door de panden en de etalages aan te kleden, vinden eigenaars sneller een koper of huurder.