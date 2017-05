Vijftien buitenlandse bedrijven hebben vorig jaar geïnvesteerd in onze provincie.

En dat is het beste resultaat van de voorbije 11 jaar. Maar vorig jaar zijn in West-Vlaanderen wel minder jobs gecreëerd. 404 ofwel 291 jobs minder dan het jaar ervoor. En dat is een daling met maar liefst 42 procent.