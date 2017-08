Minder ongevallen op gewestwegen PZ Spoorkin

Sinds de maximumsnelheid met twintig kilometer per uur verlaagd is op de gewestwegen, ziet de politiezone Spoorkin (Lo-Reninge, Veurne en Alveringem) een gunstige evolutie wat het aantal ongevallen betreft.

In de eerste zes maanden werd een daling van 30% vastgesteld ten opzichte van de eerste jaarhelft vorig jaar. De daling was vooral het sterkst in Veurne (van 39 naar 23 ongevallen). Het aantal gewonden daalde ook met bijna de helft. Op de N8, die in het verleden als dodenweg werd beschouwd, werden maar vier ongevallen vastgesteld in de plaats van elf.

Versterking verkeersdienst

"De combinatie van daling van de snelheid met preventief toezicht en snelheidscontroles, blijken een duidelijk positief resultaat te hebben op de verkeersveiligheid in de gemeentes Alveringem, Lo-Reninge en Veurne", zegt korpschef Devid Camerlynck. "De burgemeesters van de gemeenten willen dat de politiezone deze inspanningen blijft aanhouden en verhoogt met de aankoop van een digitale mobiele snelheidscamera en de versterking van de verkeersdienst".