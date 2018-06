Minder opvang voor asielzoekers in Roeselare

Er blijven dan nog 90 plaatsen over. Daarmee past Roeselare het aantal opvangplaatsen aan aan de realiteit want nu zijn maar 60 procent van de 123 plaatsen bezet. Roeselare neemt nu al de beslissing omdat het niet wil wachten op een opgelegde beslissing van Fedasil die er tegen eind dit jaar zit aan te komen.

Bart Wenes, voorzitter ocmw Roeselare: “”We willen het zelf in handen houden. Dat betekent ook dat we 33 woonentiteiten afbouwen. Dat zijn woningen die we zelf huren en die we zullen herbestemmen voor kwetsbare groepen in de stad.”