Minder overnachtingen en dagtoeristen aan de kust

De gemiddelde hotelbezetting in juli en augustus was zo’n 75 procent, en scoort zo 7 procent minder goed dan in 2022. Ook de dagjestoeristen vonden minder de weg naar de kust. Daar noteerde Westtoer zo’n 4,9 miljoen bezoekers in de maanden juli en augustus, een daling van zo’n 15% in vergelijking met 2022.

Populair in het buitenland

Opmerkelijk is de grote belangstelling van de vakantiegangers uit de buurlanden, met voorop de Duitse verblijfstoeristen. De buitenlandse vakantiegangers zijn goed voor 15 procent van alle toeristische overnachtingen. Daarmee doen ze het zo’n 5 procent beter dan vorig jaar. “De Kust is niet alleen een bestemming voor Belgen uit Vlaanderen en Franstalig België. Ook de ruime belangstelling van buitenlandse vakantiegangers uit de buurlanden is een opsteker”, vertelt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

De kampeersector aan de Kust heeft een degelijk zomerseizoen achter de rug, maar kijkt ook aan tegen een mindere omzet door het wisselvallig weer. Veel vakantiegangers vertrokken vroeger naar huis of annuleerden hun verblijf meteen. De campings merken wel grote belangstelling van buitenlandse vakantiegangers uit Duitsland, Nederland en Groot Hertogdom Luxemburg.