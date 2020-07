Minder reserveringen en meer annulaties. Dat is wat ze de laatste dagen vaststellen in hotels en restaurants aan de kust. Xavier Vercaemst is uitbater van negen c-hotels aan zee. Ook bij hem bellen toeristen af.

"Het is dus deze zomer zeker een probleem om de hotels vol te krijgen enn de beslissingen van gisteren bieden weinig hoop op beterschap. Ook in de restaurants is de min of meer optimistische sfeer van begin juli gekeerd", aldus Xavier Vercaemst van C-hotels.

"De zaken die misschien stand houden zijn zij die zich streng aan de sanitaire regels houden en een cliënteel opbouwen die zich met kleinere bubbels op restaurant veilig voelen", weet Sam Vancoppenolle van Gastrobar Sam.