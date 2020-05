Minder scheepvaart door corona

Het Belgisch deel van de Noordzee en de Westerschelde kenden een terugval in scheepvaart van respectievelijk 13 en 5% ten gevolge de coronacrisis. Dat blijkt uit een -analyse door het VLIZ voor de periodes februari-april 2019 en 2020. Deze resultaten passen in het Europese plaatje.

Cargoschepen geven een daling weer van respectievelijk 12 en 6%, in lijn met een terugloop in het aantal scheepsaanlopen naar Vlaamse havens. Bij tankers is er een status quo.

Passagiersschepen (-34 en -39%) en vissersschepen (-33 en -10%) tonen proportioneel de grootste reductie. Voor de eerste groep heeft dit rechtstreeks te maken met minder passagiersvervoer (cruises, rondvaarten, Westerschelde ferry’s). Voor de visserij-activiteit speelt het gedeeltelijk stilleggen van de Nederlandse vloot – goed voor een belangrijk deel van de visserij-activiteit in Belgische wateren – een aanzienlijke rol, naast een verminderde vraag naar vis door de sluiting van de horeca en de verminderde export. Daarnaast zijn ook niet-corona gebonden oorzaken aan te wijzen: het verbod op pulsvisserij in Belgische wateren sinds half augustus 2019, en de startende werkzaamheden in het nieuwe Nederlandse windpark ‘Borssele’ op de grens met het Belgische deel van de Noordzee.

Opmerkelijk is dat bepaalde offshore activiteiten zoals de constructie van twee nieuwe windparken voor onze kust relatief weinig hinder lijken te ondervinden van de coronacrisis. Het stormachtige weer in januari-februari 2020 had hier een grotere impact.