Minder spijbelaars in Kortrijk door brugfiguren

Het aantal kinderen dat problematisch afwezig blijft op school is in Kortrijk met bijna de helft gedaald, terwijl het in Vlaanderen net steeg.

Dat zegt het OCMW van Kortrijik. "Opvallend is dat het aantal daalde nadat Kortrijk ervoor koos om brugfiguren in te zetten in het basisonderwijs", luidt het. Kinderen die meer dan 30 halve dagen spijbelen, krijgen in de statistieken het etiket ‘problematisch afwezig’ (PA). In het schooljaar 2015-2016 waren er 15 leerlingen in het Kortrijkse lager onderwijs die problematisch afwezig waren. Dat betekent een daling met meer dan de helft ten opzichte van het schooljaar daarvoor toen er nog 34 leerlingen een problematische afwezigheid vertoonden.

In 2015 werden brugfiguren ingezet in acht Kortrijkse scholen met het hoogste aantal kwetsbare leerlingen. Daarna kwamen positieve signalen over onbetaalde schoolfacturen die werden opgelost, een betere communicatie met en participatie van de ouders en een merkbare verbetering in de kleuterparticipatie en de vermindering van spijbelgedrag. Door het succes kreeg het stadsbestuur ook vragen van andere scholen. Nu worden alle lagere scholen bediend. Intussen ging ook een brugfiguur voor de kinderopvang aan de slag en drie personen werken als brugfiguur diversiteit voor nieuwe Kortrijkzanen.