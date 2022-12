Minder spoorlopers aan station Kortrijk dankzij intelligente afsluiting

In het laatste anderhalf jaar waren er minder gevallen van spoorlopers aan het station in Kortrijk. In juni vorig jaar heeft spoorwegbeheerder Infrabel er een intelligente afsluiting geplaatst. De resultaten zijn dus positief.

Al liggen de algemene cijfers in onze provincie voor dit jaar toch weer in lijn met die van vorig jaar.

(lees verder onder de foto)

Wie langs het Doenaertpad in Kortrijk de sporen wil overlopen, wordt dankzij de intelligente afsluiting onmiddellijk gefilmd en ook de buurt is gewaarschuwd. Gianni Remmerie, Omgevingswerken Infrabel: "De intelligente omheining is 2,5 meter hoog en bestaat uit een 200-tal sensoren. Op het moment dat de spoorlopers de omheining willen vandaliseren of erover willen kruipen, dan gaat er een alarm af en draait de camera naar de spoorlopers. Dan kunnen we onmiddellijk het treinverkeer stilleggen."

De omheining van een halve kilometer lang staat er nu anderhalf jaar, een primeur voor Vlaanderen. De investering van 75.000 euro, zorgt duidelijk voor minder spoorlopers: van 9 naar 3 gevallen. Frédéric Petit, woordvoerder Infrabel: "Het voorbije anderhalf jaar, sinds eind juni, hebben we drie gevallen van indringen, van spoorlopers vastgesteld. Als je dat gaat vergelijken met de periode voordien, is dat een daling met een factor 3. Dus zelfde periode had je normaal 9 gevallen. Dus wat dat betreft is dat een heel positief resultaat."

In realiteit ligt dat aantal hoger, dat beseft Infrabel. Afgelopen weekend was er in onze provincie trouwens nog een melding van spoorlopers. En zo gebeurt dat bijna wekelijks. Vorig jaar waren er zo’n 50 gevallen, ofwel 8 procent van het totaal in België, gelukkig zonder dodelijke slachtoffers. Maar intelligente afsluitingen of niet, het blijft een oud zeer.

"Cijfers voor dit jaar zitten in dezelfde orde van grootte. Dus het is een probleem, een maatschappelijk fenomeen dat we continu moeten opvolgen, waarbij we waakzaam moeten zijn. Het probleem stabiliseert zich in West-Vlaanderen, en daarom dat het belangrijk is dat we deze maatregelen verder blijven inzetten, verder blijven uitrollen."

’t Is niet alleen gevaarlijk en strafbaar, spoorlopen zorgt dagelijks gemiddeld voor 5 uur vertraging in ons land. Daarom plaatste Infrabel nog gewone, extra afsluitingen in Kortrijk, Wevelgem, Waregem, Diksmuide en Lichtervelde, allemaal hotspots voor spoorlopers. Goed voor een investering van 100.000 euro.