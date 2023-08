Minder strandgangers verloren gelopen door kwakkelweer

In juli zijn minder mensen verloren gelopen op het strand dan vorig jaar. Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. Volgens IKWV ligt het mindere weer in de eerste vakantiemaand mede aan de basis van die daling.

In juli noteerde IKWV 208 verloren gelopen personen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk over kinderen, maar ook enkele volwassenen. Vorig jaar liepen nog 879 personen verloren en in 2021 waren dat er 462. "Het kwakkelweer in juli is de meest logische verklaring voor de daling", zegt directeur An Beun. "Weinig strandgangers en minder drukke stranden leiden automatisch tot minder verloren gelopen personen. Het minder goede weer had dan toch een positief gevolg."

Verdwaalbandje

De komende periode wordt beter weer voorspeld en wordt er ook meer volk verwacht aan zee. Daarom vraagt IKWV nog aandacht voor enkele veiligheidstips. "We vragen ouders om hun kinderen op elk moment in de gaten te houden. Ook kunnen ouders hun kind een gratis verdwaalbandje aandoen. Die zijn te verkrijgen bij de redders, EHBO posten en toeristische diensten", zegt Beun. "Wie even de weg kwijt is, blijft beter ter plaatse en stapt naar een redder voor hulp."