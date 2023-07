Minder toeristen aan De Kust dan vorig jaar

Dit weekend bleven iets meer dan 350.000 toeristen overnachten aan De Kust. Dat is iets minder dan dezelfde periode vorig jaar meldt de toeristische dienst van het West-Vlaamse provinciebestuur Westtoer. Maar de start van het bouwverlof kan daar verandering in brengen.

Dit weekend boekte De Kust evenveel overnachtingen in vergelijking met vorig weekend, maar 15% minder in vergelijking met hetzelfde weekend vorig jaar. De gemiddelde hotelbezetting lag rond de 80% dit weekend.

In totaal komen we nu in de eerste helft van juli op 2,0 miljoen toeristische overnachtingen. Dat is opnieuw 10% minder in vergelijking met de eerste 15 dagen van de zomervakantie van 2022. Voor het dagtoerisme is het moeilijk om een goede inschatting te maken momenteel door de wisselvallige weersvoorspellingen.

Maar met de start van het bouwverlof in zicht kan hier snel verandering in komen. De horecazaken aan De Kust bereiden zich al volop voor op enkele drukke weken.

Brugge

In Brugge stond de gemiddelde hotelbezetting doorheen de maand juli in 2022 op 80%. Dit weekend vorig jaar haalde de stad een hotelbezetting van 95%. Ook komend weekend wordt een bezetting van 95% verwacht.