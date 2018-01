Minder trafiek op luchthaven Kortrijk-Wevelgem

Ook de globale trafiekcijfers vielen terug, met 31.447 bewegingen bijna 13 procent lager dan in 2016. Vooral de daling bij de kleine luchtvaart en het segment scholing is bepalend geweest. Die markten zijn de laatste jaren aan het krimpen en bovendien speelden ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar en op het einde van het jaar de luchthaven parten. Toen zorgden mist of lage bewolking voor een beperking van het vliegverkeer.

Vooruitzichten

Volgens de luchthavendirectie is het jaar 2017 een sleuteljaar geweest. "Er is sinds november een samenwerkingsakkoord met Belgocontrol waardoor nieuwe groeiperspectieven geopend zijn", luidt het. "De luchthaven is klaar om het marktaandeel in de economisch belangrijke en boeiende sector van de zakenluchtvaart en de “general aviation” weer verder op te voeren".