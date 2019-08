In onze provincie zijn sinds mei minder transmigranten opgepakt die in Engeland willen raken.

Dat schrijft de krant De Standaard. Mogelijk proberen ze vaker in bootjes vanuit Noord-Frankrijk de oversteek te maken. In 2018 wilden nog zo'n 7.000 transmigranten via West-Vlaanderen naar het VK. Maar vanaf mei is er een duidelijke trendbreuk. Opmerkelijk, want in de zomermaanden zijn er normaal gezien meer transmigranten die de oversteek wagen.

Mogelijk speelt ook de onzekerheid rond de Brexit een rol en kiezen transmigranten ervoor om in Europa te blijven.