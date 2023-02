Minder vastgoed verkocht

Er zijn vorige maand in heel Vlaanderen ruim 15 procent minder woningen verkocht dan in januari vorig jaar. De daling is het grootst in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van de federatie van Belgische notarissen.

Het aantal vastgoedtransacties in West-Vlaanderen daalde vorige maand in vergelijking met januari vorig jaar met bijna één vijfde. Voor huizen gaat het concreet om een daling met 18,8%, voor appartementen gaat het zelfs om een daling met 22,7%.

Volgens vastgoedexperts komt dat door de hoge energieprijzen, de toenemende economische onzekerheid, de inflatie en vooral de fors stijgende rentevoeten. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: “Toch is er geen reden tot paniek. In de afgelopen jaren was het bijzonder druk op de vastgoedmarkt. In die mate zelfs dat kopers soms heel snel moesten beslissen om al dan niet te kopen. Nu hebben ze wat meer onderhandelingsruimte, wat een goede zaak is. Wat de markt betreft, lijkt het eerder op een normalisering. Zowel in België als in Vlaanderen zitten we qua vastgoedactiviteit opnieuw op ongeveer hetzelfde niveau als voor corona.”