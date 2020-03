Minder verboden ritten naar kust maar wel nog lockdownfeestjes

De politiezones Westkust, Blankenberge/Zuienkerke en Knokke-Heist/Damme stelden afgelopen weekend minder processen-verbaal op. De daling is vooral te zien in de niet-essentiële verplaatsingen. Zo moest politiezone Westkust afgelopen weekend tussen de 2 en 5 procent van de bestuurders richting de kust terugsturen. Het weekend ervoor was nog 22 procent.

"Dat is een goed teken. De meeste mensen hebben begrepen dat ze geen niet-essentiële verplaatsingen mogen doen. Enkel tweedeverblijvers moeten we nog regelmatig beboeten", vertelt Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust.

Ook in politiezone Blankenberge/Zuienkerke is het aantal pv's voor niet-essentiële verplaatsingen gezakt. De zone Knokke-Heist/ Damme schreef afgelopen weekend 28 pv's uit voor niet-essentiële verplaatsingen en het niet respecteren van het samenscholingsverbod. Het weekend ervoor waren dat er nog 42.

De politie moet op verschillende plaatsen wel blijven optreden voor lockdownfeestjes en samenscholingen. "Er zijn nog steeds jongeren die het niet begrepen hebben en blijven afspreken met een groep vrienden. Dat kan echt niet", vertelt Deburchgraeve.

Ook aan de grenzen wordt nog streng gecontroleerd. "Daar doen we nu verdoken controles. We merken dat Fransen de grens nog proberen over te steken om tabak te kopen. Zondag moesten we daar 30 bestuurders terugsturen."