Minder verkeersdoden op onze wegen

Volgens de laatste verkeersveiligheidsbarometer van Vias waren er 17 verkeersdoden minder in West-Vlaanderen in 2017 ten opzichte van 2016.

Nooit eerder waren er minder verkeersdoden. De provincie volgt daarmee de nationale dalende trend. Voor heel België waren er 3% minder verkeersdoden.

Minder letselongevallen

Het aantal letselongevallen daalde in West-Vlaanderen met ongeveer 8%. Nationaal stelden we een daling van 5% vast van het aantal letselongevallen.

Minder doden

Er vielen in 2017 op de West-Vlaamse wegen 52 doden ter plaatse. In 2016 waren er dat nog 69. Daarbij moeten nog een aantal slachtoffers opgeteld worden die tot 30 dagen na een ongeval aan hun verwondingen zijn overleden.

Het aantal ongevallen daalt voor elk type weggebruiker, behalve voor de vrachtwagens (+3%). De stijging is meer uitgesproken in Wallonië (+6%) dan in Vlaanderen (+2%). De grootste daling zijn bij de bromfietsen vastgesteld. Nooit eerder waren er minder ongevallen met een voetganger, een gemotoriseerde tweewieler, een auto of een bestelwagen.