In 2019 is er minder vis aangevoerd in de vismijnen van Zeebrugge en Oostende.

Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Vlaamse Visveiling. In Oostende en Zeebrugge werd alles samen 13.302 ton vis geveild. Dat is zowat 1.000 ton minder dan het jaar voordien. Ook de omzet daalde naar 57,7 miljoen euro.

De reden voor die mindere aanvoer is te wijten aan de ombouw van onze vissersschepen tot een meer duurzame vloot. Daardoor spenderen de vissers minder dagen op zee. Positief is wel dat reders in nieuwe schepen blijven investeren. Zo komen er in 2021 een aantal nieuwe in de vaart.