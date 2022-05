Minder volk op Kookeet 2022, meer beleving

Van 24 tot en met 26 september vindt in het Grootseminarie de 10de editie van Kookeet plaats.

Het gastronomisch evenement draait meer dan ooit rond beleving en zal vijf eetbelevingen aanbieden: uit het vuistje, op drie wijzen, rond het vuur, met de chef, en op zijn best.

Er werken 31 Brugse topchefs aan mee, samen met de hotelscholen. Het festival verhuist van het Stationsplein naar een tentendorp in de tuinen van het Grootseminarie. Je betaalt 10 euro inkom. Het aantal bezoekers wordt beperkt tot 5.000 per dag. De chefs willen het klein houden, zoals Kookeet destijds ook begonnen is. Bij de vorige editie kwam er kritiek dat het evenement te groot werd en dat veel bezoekers alleen maar kwamen om te drinken.