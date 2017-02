Minder vroegtijdige schoolverlaters bij ons

In West-Vlaanderen heeft in het schooljaar 2014-2015 zowat 8,8 % van de jongeren tussen 18 en 25 de secundaire school niet afgemaakt. 1100 om precies te zijn en dat is een stuk minder dan in Antwerpen (13,5%) en Brussel (18,8%).

Toch zijn er grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Oostende blijft de meeste schoolverlaters hebben: 15,6%. Brugge kent dan weer de grootste daling: van 13,3% naar 9,6%. En misschien meest opvallend: In Roeselare stijgt het aantal schoolverlaters zonder diploma van 10,7 naar 12,7%.

Maatregelen

De Vlaamse spijbelambtenaar, brugtrajecten voor leerlingen ouder dan 18 jaar en flexibele leertrajecten voor jongeren in het deeltijds onderwijs moeten ervoor zorgen dat nog meer jongeren een diploma halen. Minister Crevits wil de meetmethode in de toekomst aanpassen omdat een groep jongeren uit het buitengewoon onderwijs die geen kwalificatie kan halen nu ten onrechte als vroegtijdige schoolverlater wordt beschouwd.