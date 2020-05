Minder wildplassers, maar meer sluikstorters in Brugge

Burgemeester Dirk De fauw: “In vergelijking met 2018 is er een stijging met 78% in het aantal bestuurlijke verslagen, namelijk van 248 naar 443 dossiers. Dit is een opmerkelijke stijging en kan gedeeltelijk verklaard worden door de uitbreiding van de GAS-toepassing.

Sluikstort op nummer één

Opvallend in het GAS-jaarverslag 2019 is dat er aanzienlijk minder wildplasdossiers zijn dan vorige jaren. Ook staat wildplassen niet meer bovenaan de lijst als meest voorkomend fenomeen. Dat is weggelegd voor sluikstorten, meer specifiek inbreuken op de afvalkalender, op de voet gevolgd door sluikstorten op openbare plaatsen en in afvalrecipiënten. In 2019 waren er ook heel wat inbreuken op de politieverordening over georganiseerde toeristische wandelingen en op het horecaterrassenreglement.

Evolutie GAS-vaststellingen

In 2019 gebeurden er 443 vaststellingen. In 94% van de vaststellingen werd de beboetingsprocedure effectief opgestart en in 289 dossiers resulteerde dit in een effectieve boete. In 324 dossiers ging het om meerderjarigen, in 17 dossiers om minderjarigen en 102 dossiers vaststellingen werden opgemaakt voor rechtspersonen. In 2018 waren er 248 vaststellingen. Met 443 vaststellingen in 2019 is er dus sprake van een stijging van 78,6%.

Door de uitbreiding van het GAS-reglement werden ook meer dossiers dan andere jaren geseponeerd. In bepaalde dossiers was er meer opzoekingswerk nodig waardoor het dossier niet op tijd bezorgd kon worden aan de sanctieambtenaar. Maar ook de briefwisseling met buitenlandse overtreders blijkt een probleem te zijn.

Herkomst overtreders en minderjarigen

63% van de overtreders zijn Bruggelingen, 26% zijn Belgische inwoners en 11% komen uit het buitenland. In 2019 waren er 17 dossiers met een minderjarige overtreder. Alle boetes samen brachten ruim 26.000 euro op.