Minderjarige hacker betrokken bij internationale informaticafraude

De hackers hebben gsm-nummers van duizenden Amerikanen gestolen. Het gaat onder meer over topsporters, muzikanten, influencers en hun families. Ze gingen aan de haal met meer dan 100 miljoen dollar aan bitcoins, virtuele munten zeg maar, nadat ze op een illegale manier binnendrongen in de gsm’s van de slachtoffers. Ook accounts op sociale media en app’s namen ze over. Bij een huiszoeking zijn de computers van de West-Vlaamse hacker in beslag genomen. Hij is opgepakt en werd een tijdje in een gesloten instelling geplaatst.