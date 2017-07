Minderjarige inbrekers in de kraag gevat in Kortrijk

De eerste feiten deden zich woensdagnacht voor. Toen werd ingebroken in een handelszaak aan het Deken Zegerplein in Kortrijk en werd er een aanzienlijke som geld gestolen. Dankzij camerabeelden van de zaak, kon de dader geïdentificeerd worden. Alle interventieteams kregen een persoonsbeschrijving mee en afgelopen nacht werd een verdachte door een politiepatrouille herkend en opgepakt. De verdachte die de feiten zou hebben gepleegd, is minderjarig en werd door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling.

Donderdagnacht merkte een politiepatrouille een verdacht voertuig met Franse nummerplaat op ter hoogte van de Klaverstraat en de Tarwelaan in Kortrijk. Wanneer de inzittenden van het voertuig de politie zagen, probeerden ze weg te vluchten. Toen de politie even later het voertuig stopte en controleerde, werd inbrekersmateriaal aangetroffen. De 4 verdachten, waarvan 1 minderjarig is, hebben de Franse nationaliteit.

Diezelfde nacht werd een inwoner van de Vier Linden in Heule wakker door het geluid van een inbreker. Hij slaagde erin de inbreker te overmeesteren in zijn tuin en vast te houden totdat de politie, gealarmeerd door zijn vrouw, ter plaatse was. De verdachte is minderjarig en woonachtig te Gent. Hij werd ter beschikking gesteld van het jeugdparket te Gent.