Minderjarige meisjes zwaargewond na negeren alcoholcontrole

Minstens drie inzittenden van een auto met Franse nummerplaat zijn afgelopen nacht in Oostende zeer ernstig gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde ter hoogte van het kruispunt van de Northlaan en de Nieuwpoortsesteenweg. Een auto met twee Franstaligen uit de streek van La Louvière had eerder op de avond aan het Marie-Joséplein vier meisjes van 14 en 15 uit Leuven en een 17-jarige Waalse vriendin een lift aangeboden, maar botste daarna op een alcoholcontrole van de politie.

Bij de controle sprongen twee meisjes uit de wagen. De bestuurder van de wagen ging er met openstaande deuren en volle gas vandoor en kwam aan hoge snelheid terecht in een werfput. Het voertuig ging overkop. De vier inzittenden van de wagen zijn overgebracht naar de twee Oostendse ziekenhuizen. De bestuurder, een jongeman van 18, zette het op een lopen en is nog steeds spoorloos. De crash veroorzaakte een gaslek, maar er was nooit gevaar op een explosie. Het voertuig stond geseind.